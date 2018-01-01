أول مسلمة محجبة تترشح لرئاسة روسيا

موسكو(صدى):

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الإثنين، أوراق آينة حمزتوفا، زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية، فى إطار إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في روسيا.

وأشارت اللجنة، في بيان نشر على صفحتها الإلكترونية، إلى أن حمزتوفا رشحت نفسها بصفة مستقلة، كما ذكرت أن مجموعة الأوراق المقدمة من قبل أي مرشح مستقل يجب أن تضم طلب تسجيل فريق دعم له، وإعلانا عن موافقته على ترشيح نفسه، ووثائق ثبوتية، وكذلك معلومات عن مداخيله ونفقاته وحساباته وودائعه المصرفية وأوراقه المالية.

وآينه حمزتوفا كاتبة وصحفية مسلمة، إلى جانب كونها مستشارة لمفتي داغستان، أحمد عبدالليف، للاتصالات العامة.