الجرائم الإلكترونية التي يمكن التبليغ عنها على تطبيق ” كلنا أمن “

عادل الحربي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” أن الجرائم الإلكترونية التي يمكن التبليغ عنها باستخدام التطبيق هي ” الابتزاز، انتحال الشخصية، التحرش الجنسي، نشر المواد المخالفة ” .

وأتاح تطبيق ” كلنا أمن ” إمكانية تقديم بلاغات عن الجرائم المعلوماتية بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، ثم كتابة البلاغ في قائمة الملاحظات، وإرفاق صورة للصفحة أو الحساب المراد التبليغ عنه، ومن ثمّ إرسالها للقسم المختص.