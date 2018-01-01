خبراء الكهرباء يحذرون من شراء السلع المقلدة بالأسواق

علي القحطاني(صدى):

أكد المهندس الكهربائي وائل الذياب اخصائي المواصفات ، أن حوادث الحريق التش تشهدها المملكة في كافة أنحائها بشكل يومي ، تقع بسبب المنتجات الكهربائية المقلدة ورديئة الصنع التي ينتشر تواجدها بالأسواق .

وأشار ” الذياب ” خلال حديثه لبرنامج ” معالي المواطن ” المُذاع على قناة ” MBC ” ، إلى الاحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطن عند شراء البضائع الكهربائية من الأسواق للتأكد من سلامتها ، حيث يجب أن يتفحص الشكل العام للمنتج ويتأكد من الفيش إذا كانت ثلاثية وسليمة وتحتوي على غوالق ومفتاح للتأكد من غغلاق الكهرباء بشكل تام في حال عدم استهلاكها ، فضلًا عن مطابقتها للمعايير والمواصفات المتعارف عليها .

واستطرد المهندس الكهربائي مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة شواحن الهواتف المحمولة ، وتجنب ذات الوزن الخفيف والأسلاك المقلدة لأنها تتسبب في حرائق كبيرة ، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من العلامة التجارية إذا كانت مسجلة أو مجهولة المصدر .

ومن جانبه ، أوضح منصور الشبيبي مؤسس حساب كهربائيات ، أن غياب الوعي لدى المواطنين وعدم رغبتهم في الاستماع إلى المقاطع التوعوية يتسبب في وقوع العديد من المشاكل ، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة ثقة بين المشتري والسوق ، لذلك يجب الحرص على التشهير بالمخالفين وتطبيق العقوبات عليهم .