قبائل عنس اليمنية تحذر ميليشيات الحوثي من الدخول إلى ذمار

فهمي محمد(صدى):

وجهت قبائل عنس بمحافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء، اليوم الإثنين، تحذيرًا إلي ميليشيات الحوثي الإيرانية من الدخول إلى مناطقها ووضعت مقاتليها في حالة استنفار.

وأصدرت القبائل بيانا، عقب عقد قبائل عنس، اجتماعا موسعا لمناقشة مواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي ضد أبناء القبيلة.

وبحسب البيان، فقد حذرت القبائل من دخول أي أطقم عسكرية تابعة للحوثيين إلى مناطق عنس.

يأتي الموقف الأخير عقب اشتباكات بين المتمردين الحوثيين وأبناء قبائل الحدا في ذمار وقبائل همدان في محافظة صنعاء، حسبما أفادت فضائية ” سكاي نيوز ” عربية مساء اليوم الإثنين.