بالصور.. مدير تعليم الشرقية ومنسوبوه يقدمون التعازي لعائلة الشيخ الجيراني

خالد الضبيبي(صدى):

قدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالرحمن المديرس، ووفد من منسوبي تعليم الشرقية العزاء لأسرة الشيخ محمد الجيراني في محافظة القطيف.

وقال المديرس خلال تقديمه واجب العزاء: إن الكلمات ‏تعجز أن تعبر عما يكنه لأحد أبناء الوطن المخلصين الذي استشهد نتيجة غدر من فئة للأسف الشديد ‏لا تمثل المواطن السعودي المخلص ‏لدينه ثم مليكه ووطنه.

وأضاف أن الشيخ الفاضل ‏والابن البار للوطن الشيخ محمد الجيراني ‏كان وسيكون أيقونة مثالية للمواطن‏ الذي خدم دينه وطنه ومليكه‏ بكل كفاءة واقتدار حتى آخر يوم من حياته، مضيفًا أنه ‏تعامل شخصيًّا مع الفقيد ووجده إنسانًا رائعًا ومتواضعًا يقدم كل ما لديه لإسعاد الآخرين، ‏داعيًا له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان.

ولفت إلى أن الفعل الإجرامي والغادر الذي ارتكبته فئة باغية يعد جريمة بحق الدين الإسلامي الذي ينكر مثل هذه الأفعال الإرهابية.

ورافق مدير عام التعليم في العزاء مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، ومدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص، والمشرف العام على مكتب مدير عام التعليم محمد العباد.