إصابة 5 معلمات وسائقهن في تصادم بطريق طبرجل – سكاكا الدولي

علي العنزي(صدى):

أصيب خمس معلمات، في تصادم حافلتهن التي كانت تقلهن ” باص ” ، اليوم الإثنين، بمركبة أخرى على الطريق الدولي أثناء توجههن لمدينة سكاكا قادمات من مدرستهن بمحافظة طبرجل بعد نهاية دوامهن هناك.

وتم نقل المعلمات وقائدي المركبتين لمستشفى طبرجل العام وتلقيهم العلاج اللازم من الإصابات التي تعرضوا لها جراء الحادث، وأشارت مصادر إلى أنها إصابات خفيفة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة الآن.

ومن جهته، قام مدير مكتب التعليم بطبرجل عبدالرحمن صبيح الهملان بالاطمئنان على حالة المعلمات المصابات وزيارة قائد المركبة بحضور مدير المستشفى الدكتور سلطان الهملان.