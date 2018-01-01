خبير سيارات ينصح بعدم تحويل بنزين السيارة من 95 إلى 91
نصح خبير السيارات حسن كتبي، أصحاب السيارات بالمملكة بعدم تحويل بنزين السيارة من 95 إلى 91، معددًا أهم الأسباب، المتركزة في احتمالية المخاطرة بنظافة المحرك، وإجهاده، فضلاً عن أن تكون ” الرجل خفيفة ” على دعاسة البنزين قدر الإمكان، لئلا تستهلك وقودا.
وأضاف ” كتبي ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب أن يترك وأن يترك دفع السيارة تكمل بطاقتها الكامنة، أو أن يستعين بمحل برمجة يخفض قوة وأداء واستهلاك المحرك، وأن يترك دفع السيارة تكمل بطاقتها الكامنة، أو أن يستعين بمحل برمجة يخفض قوة وأداء واستهلاك المحرك.
و سارع مواطنون بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين، وتحديدا في بنزين 95، إلى التبديل إلى بنزين 91، لتقليل التكلفة قدر الإمكان.
jamalco[ عدد التعليقات: 5784 ] نشر منذ 1 ساعة
نفتك من البنزين وهمه نغير ماطور السياره ونستقبل الطاقه من الشمش بلوح شريخه نضعه على سقف السياره بعد الحصول براءة الإختراع بعدين أقولكم كيف وبلاهاها بنزين وديزل لامنو إستفدنا بل من خارج البلاد المستفيد
الروقي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
معبي بنزين احمر راعي المحطه وحاطه فل ومعلمه يعبي اخضر وكان فيها بنزين اخضر وصار مخلوط وسافرت ورحت عليها وعبيت احمر كم مره لين عرفت التسعيره انه كان اغلى .. ثم رجعتها اخضر .. وسيارتي ددسن … والله لا خربت والا جاها كبر الشعره ابد لين بعتها وراحت