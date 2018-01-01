خبير سيارات ينصح بعدم تحويل بنزين السيارة من 95 إلى 91

نايف السالم(صدى):

نصح خبير السيارات حسن كتبي، أصحاب السيارات بالمملكة بعدم تحويل بنزين السيارة من 95 إلى 91، معددًا أهم الأسباب، المتركزة في احتمالية المخاطرة بنظافة المحرك، وإجهاده، فضلاً عن أن تكون ” الرجل خفيفة ” على دعاسة البنزين قدر الإمكان، لئلا تستهلك وقودا.

وأضاف ” كتبي ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب أن يترك وأن يترك دفع السيارة تكمل بطاقتها الكامنة، أو أن يستعين بمحل برمجة يخفض قوة وأداء واستهلاك المحرك، وأن يترك دفع السيارة تكمل بطاقتها الكامنة، أو أن يستعين بمحل برمجة يخفض قوة وأداء واستهلاك المحرك.

و سارع مواطنون بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين، وتحديدا في بنزين 95، إلى التبديل إلى بنزين 91، لتقليل التكلفة قدر الإمكان.