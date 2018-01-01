  • الإثنين 1

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ظرف طارئ يتسبب في هبوط طائرة بالعام الماضي

ظرف طارئ يتسبب في هبوط طائرة بالعام الماضي

ظرف طارئ يتسبب في هبوط طائرة بالعام الماضي
واشنطن(صدى):

أقلعت طائرة من مطار أوكلاند النيوزيلاندي في أول دقائق من عام 2018 ، إلا أن ظرفًا طارئًا تسبب في توقف زمن العودة ، حيث هبطت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواي الأمريكية في عام 2017 .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد كان من المقرر أن تقلع طائرة خطوط هاواي للطيران ، في تمام الساعة الثانية عشر إلا خميس دقائق مساء أمس 31 ديسمبر لعام 2017 ، إلا أن موعد الإقلاع تأخر عشر دقائق كاملة وهو ما أدى إلى إقلاع الطائرة في تمام الثانية عشر وخمس دقائق من صباح مطلع يناير لعام 2018 .

وبعد وصول الطائرة ، هبطت في مطار هونولولو بجزيرة هاواي التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ 23 ساعة ، لتهبط الطائرة في مقر الوصول بتمام العاشرة والربع من صباح الأحد 31 ديسمبر لعام 2017 ، لتكون الطائرة قد أقلعت في 2018 وهبطت في 2017 .

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *