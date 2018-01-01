ظرف طارئ يتسبب في هبوط طائرة بالعام الماضي

واشنطن(صدى):

أقلعت طائرة من مطار أوكلاند النيوزيلاندي في أول دقائق من عام 2018 ، إلا أن ظرفًا طارئًا تسبب في توقف زمن العودة ، حيث هبطت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواي الأمريكية في عام 2017 .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد كان من المقرر أن تقلع طائرة خطوط هاواي للطيران ، في تمام الساعة الثانية عشر إلا خميس دقائق مساء أمس 31 ديسمبر لعام 2017 ، إلا أن موعد الإقلاع تأخر عشر دقائق كاملة وهو ما أدى إلى إقلاع الطائرة في تمام الثانية عشر وخمس دقائق من صباح مطلع يناير لعام 2018 .

وبعد وصول الطائرة ، هبطت في مطار هونولولو بجزيرة هاواي التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ 23 ساعة ، لتهبط الطائرة في مقر الوصول بتمام العاشرة والربع من صباح الأحد 31 ديسمبر لعام 2017 ، لتكون الطائرة قد أقلعت في 2018 وهبطت في 2017 .