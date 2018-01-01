يمنيون يمتنعون عن الصلاة على قيادي حوثي قتل بغارة لطيران التحالف

فهمي محمد(صدى):

امتنع مواطنون بصنعاء اليمنية عن الصلاة على قيادي حوثي قتل في جبهة نهم ، بعد دعوة وجهها أحد أئمة الجوامع في العاصمة مطالبًا فيها بصلاة الغائب على روحه .

ووفقًا لما ذكره شهود عيان ، فقد طلب إمام أحد الجوامع من المصليين بعد صلاة الجمعة أن يؤدوا صلاة الغائب على قيادي حوثي يدعى ماجد ناصر الحيمي ، قتل بغارة لطيران التحالف في وقت سابق ، إلا أن المصليين رفضوا وخرجوا من الجامع ، واعترضوا قائلين ” لن نصلي عليه يصلي عليه سيده عبدالملك الحوثي الذي يزج بهم للجبهات ” .

ومن جهة أخرى ، طالب المصليين السماح لهم بالصلاة على روح الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، مقابل الصلاة على القيادي الحوثي .