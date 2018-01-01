بالفيديو.. نجاة احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي
نجا احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي لحظة اندلاع حريق بسيارته وهو في طريقة لمشاركة زملائه بالخطوط الأمامية في منطقة علب في اليمن الكتيبة الأولى لواء الملك عبدالعزيز العشرون ، بالرغم ان سيارته جديدة وحصل عليها بالاقساط .
وكان الجندي اول تحتفظ ” صدى ” باسمه كان في طريقة من منقطة القصيم الي منطقة نجران لمشاركة زملائه المتواجدين في منطقة علب في اليمن وقبل ان يصل منطقة نجران بـ 130 كيلو اندلع حريق في كبينة سيارته نوع فورد تورس فيما اوقف سيارته واتصل بالدفاع المدني الذي باشروا حادث الحريق وتم نقل السيارة بواسطة سطحة لمنطقة نجران وغادر لمشاركة زملائه بالحد الجنوبي .
حمودي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو يا ابطال القوات البرية
السحس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 53 دقيقة
تفذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 53 دقيقة
ربنا يعوض عليك يا بطل وتعود لأهلك سالم غانم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 38 دقيقة
خمس سنوات داخلين حرب مع اليمن
الله يرحم الأمير سلطان والملك عبدالله لو اننا داعمين مشايخهم دراهم ماوصنا للي حنا فيه
يقولك مثل احلب لبن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40911 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يعوضك خير ,,
,, تحية عطره لك يابطل ولزملائك الكرام الأبطال ، نصركم الله على عدوكم وردكم لأهاليكم سالمين غانمين ,, آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 21 دقيقة
فذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 20 دقيقة
فذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم