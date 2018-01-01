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بالفيديو.. نجاة احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي

بالفيديو.. نجاة احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي
سعيد العجل(صدى):

نجا احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي لحظة اندلاع حريق بسيارته وهو في طريقة لمشاركة زملائه بالخطوط الأمامية في منطقة علب في اليمن الكتيبة الأولى لواء الملك عبدالعزيز العشرون ، بالرغم ان سيارته جديدة وحصل عليها بالاقساط .

وكان الجندي اول تحتفظ  ” صدى ” باسمه كان في طريقة من منقطة القصيم الي منطقة نجران لمشاركة زملائه المتواجدين في منطقة علب في اليمن وقبل ان يصل منطقة نجران بـ 130 كيلو اندلع حريق في كبينة سيارته نوع فورد تورس فيما اوقف سيارته واتصل بالدفاع المدني الذي باشروا حادث الحريق وتم نقل السيارة بواسطة سطحة لمنطقة نجران وغادر لمشاركة زملائه بالحد الجنوبي .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة

كفو يا ابطال القوات البرية

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 53 دقيقة

تفذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 53 دقيقة

ربنا يعوض عليك يا بطل وتعود لأهلك سالم غانم

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 38 دقيقة

خمس سنوات داخلين حرب مع اليمن
الله يرحم الأمير سلطان والملك عبدالله لو اننا داعمين مشايخهم دراهم ماوصنا للي حنا فيه
يقولك مثل احلب لبن

[ عدد التعليقات: 40911 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يعوضك خير ,,

,, تحية عطره لك يابطل ولزملائك الكرام الأبطال ، نصركم الله على عدوكم وردكم لأهاليكم سالمين غانمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 21 دقيقة

فذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 20 دقيقة

فذاك كل السيارات إللى في البلد
والله أنك أغلا منها
أسأل ألله أن ينصركم على من يعاديكم ويثبت أقدامكم

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