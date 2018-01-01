بالفيديو.. نجاة احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي

سعيد العجل(صدى):

نجا احد أفراد الوطن المشاركين بالحد الجنوبي لحظة اندلاع حريق بسيارته وهو في طريقة لمشاركة زملائه بالخطوط الأمامية في منطقة علب في اليمن الكتيبة الأولى لواء الملك عبدالعزيز العشرون ، بالرغم ان سيارته جديدة وحصل عليها بالاقساط .

وكان الجندي اول تحتفظ ” صدى ” باسمه كان في طريقة من منقطة القصيم الي منطقة نجران لمشاركة زملائه المتواجدين في منطقة علب في اليمن وقبل ان يصل منطقة نجران بـ 130 كيلو اندلع حريق في كبينة سيارته نوع فورد تورس فيما اوقف سيارته واتصل بالدفاع المدني الذي باشروا حادث الحريق وتم نقل السيارة بواسطة سطحة لمنطقة نجران وغادر لمشاركة زملائه بالحد الجنوبي .