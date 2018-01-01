معارض قطري: الشعب الإيراني يكتب اليوم نهاية منصب خامنئي

طلال الضوي(صدى):

علق سلطان بن سحيم آل ثاني رئيس المعارضة القطرية اليوم الإثنين ، على التظاهرات الإيرانية التي طالبت بموت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي .

وأضاف ” آل سحيم ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية وهو أعلى منصب بالسلطة استحدثه الخميني عندما انقلب على حكم الشاه ١٩٧٩ .. اليوم سيكتب الشعب الإيراني نهاية هذا المنصب الذي يشغله حاليا على خامنئي خليفة الخميني والذي منذ استحداثه لم يجلب الا الفقر والحروب لإيران ” .