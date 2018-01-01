اندلاع تظاهرات جديدة بوسط طهران لدعم الاحتجاجات الإيرانية

طهران(صدى):

أفادت مصادر مطلعة بانطلاق تظاهرات جديدة لمواطنين إيرانيين بوسط منطقة طهران اليوم الإثنين ، لدعم الاحتجاجات القائمة منذ أيام بمناطق متفرقة من البلاد .

وكانت انتفاضة إيرانية قد قامت منذ أيام احتجاجًا على نظام الملالي وأعوانه في دعم الإرهاب وتقديم مصلحته على مصلحة المواطنين الذيك يشكون الفقر بسبب أموالهم المنهوبة من قبل القيادات الفاسدة .