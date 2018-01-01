اندلاع تظاهرات جديدة بوسط طهران لدعم الاحتجاجات الإيرانية
أفادت مصادر مطلعة بانطلاق تظاهرات جديدة لمواطنين إيرانيين بوسط منطقة طهران اليوم الإثنين ، لدعم الاحتجاجات القائمة منذ أيام بمناطق متفرقة من البلاد .
وكانت انتفاضة إيرانية قد قامت منذ أيام احتجاجًا على نظام الملالي وأعوانه في دعم الإرهاب وتقديم مصلحته على مصلحة المواطنين الذيك يشكون الفقر بسبب أموالهم المنهوبة من قبل القيادات الفاسدة .
jamalco[ عدد التعليقات: 5784 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلت بشائر النصر بحول الله إجتثاث خامنني من جذوره وخلصت خلصت الحتوته ولن تقم لكم قائمه يالمجوس الروافضه الملاعين شيعة كسرى وأعوانكم تميم إبن موزه وقردو غان تركيا
الشاعر[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 27 دقيقة
ايه الدجالين يامن اجرمتم بالمسلمين في
العراق والشام واليمن يامن غررتم بشعبكم
ونهبتم اموالهم ولعبتم بنسائهم واعطيتوهم
مفاتيح الجنة لماذا لم تستنجدون بعلي والحسين
رضوان الله عليهم لينقذوكم من غضب الشعب الجائع
هل من اجابة؟؟؟؟