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معهد التدريب النسوي بكلية الملك فهد يتيح وظائف شاغرة للمواطنات

معهد التدريب النسوي بكلية الملك فهد يتيح وظائف شاغرة للمواطنات
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت كلية الملك فهد الأمنية مجموعة من الوظائف الشاغرة بمعهد التدريب النسوي التابع لها بدرجتي معيد ومحاضر .

وأشارت الكلية إلى أن الوظائف المتاحة للمواطنات فقط ، من الحاصلات على مؤهلات البكالوريوس والماجستير ، على ألا تكون المتقدمة ملتحقة بوظيفة حكومية أخرى .

ولفتت الكلية إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 2 يناير وحتى 6 يناير الجاري ، ولمعرفة التفاصيل لكل وظيفة وشروط التقديم يرجى الاتصال على هاتف (2464444 ـــ 1085) ، أو الدخول ( هنا ) للتقديم .


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