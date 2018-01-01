حيلة جديدة للحوثيون لاستدراج نجل شقيق الرئيس اليمني

فهمي محمد(صدى):

كشف موظف في شركة اتصالات حكومية أن ميليشيات الحوثي باليمن، قامت بإصدار شرائح جديدة نفس أرقام هواتف كبار القيادات الموالية للرئيس الراحل السياسية والعسكرية، وتشغيلها بأسمائهم في محاولة للوصول إلى أي معلومات أو أماكن تواجد بعضهم للقبض عليهم أو تصفيتهم.

وأضاف المصدر ، أن الحوثيين أعادوا، اليوم الإثنين، تشغيل رقم نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقائد حمايته الخاصة والمطلوب الأمني الأول لهم، العميد طارق محمد صالح، والدخول باسمه ورقمه إلى شبكات التواصل الاجتماعي واتساب، وتيليغرام وإيمو، لاستدراج أصدقائه ومعاونيه وإيهامهم بأنهم يتواصلون معه.

وعجزت ميليشيات الحوثي في الوصول إلى العميد طارق صالح، رغم حملات المداهمة الواسعة التي نفذتها وتعميم صوره في الشوارع والنقاط التابعة لها في صنعاء وبقية المناطق، باعتباره مطلوباً أمنياً، في ظل يقينهم التام أن إعلان مصرعه مع الرئيس الراحل غير صحيح، وأنه على قيد الحياة.