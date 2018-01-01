وزارة النقل تسحب 40 مشروعاً متعثراً من المقاولين

واس(صدى):

أكد معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب أن زيارته لمنطقة تبوك والوقوف على مشاريع وزارة النقل تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للوقوف على مشاريع الوزارة وسير العمل فيما يخص الطرق المزدوجة والتقاطعات الرئيسية لمدينة تبوك.

وبين معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه وقف اليوم على مشروع ميدان المروج وتم إيجاد حل تقني يساعد على انجازه خلال 18 شهرًا ، وتم الاتفاق مع المقاول والاستشاري لإنجاز المشروع لأنه يمثل واجهة لمدخل مدينة تبوك من الجهة الشرقية على طريق الأمير فهد بن سلطان ، كما وقف على مشروع المدرعات وتم الاتفاق مع المقاول على منحه جدول زمني يتم من خلاله انجاز المشروع في مدة لا تتجاوز أسبوعين كحد أقصى لإنهاء المشروع .

وأوضح المهندس الخلب أن تأخر تنفيذ تقاطع حطين جاء بسبب عدم وجود اعتمادات مالية ، وتم توجيه الوزارة بسرعة إيجاد اعتمادات مالية خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن تنفيذ اكتمال هذا التقاطع يكون دائري تبوك قد اكتمل والذي سيكون له دور رئيسي لمدينة تبوك التي تعد من المدن الجميلة.

وعن مشروع النقل العام على مستوى مناطق المملكة ، أوضح معاليه أنه يتم عمل دراسة كاملة للمشروع من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد لأنها هي القائمة على المشروع ويعمل حل جذري وكامل للنقل العام في جميع مدن المملكة بما فيها مدينة تبوك وننتظر الدراسة خلال ثلاثة أشهر ليتم ، هناك منظور عام وأساس للنقل العام بشكل كامل وصحيح ويستفيد منه المواطن والمقيم ومشغل النقل العام.

وحول اكتمال ازدواجية طريق تبوك ضباء للعشرين كيلو متر من جهة ضباء أوضح معاليه أن المشروع يضم أكثر من مرحلة وهناك المرحلة الأخيرة والوصلة التي تصل إلى ضباء هي في المراحل النهائية لترسية العقد واكمال الازدواج إلى ضباء.

وعن اكتمال ازدواجية طريق تبوك حقل مرورًا بالشرف وحتى البدع ، أشار إلى أن هذا الطريق يعد من الطرق التي لها الأولوية وهو في طور الترسية، وقال إن الطريق يتم متابعة تنفيذه شهريًا.

وعن خدمة النقل الجماعي أكد أن الخطة القادمة من قبل هيئة النقل العام ستنهي الاحتكار خلال سنة ويفتح المجال بتنظيم كامل.

وعن المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة النقل ، أضاف معالي نائب وزير النقل أن الوزارة وضعت خطة لعلاج المشاريع المتعثرة في مختلف مناطق المملكة والتابعة للوزارة ، وحددت عدة طرق للمعالجة منها إعادة التصاميم الهندسية أو سحب المشاريع حيث تم خلال الأربعة أشهر الماضية سحب 40 مشروعًا على مستوى مناطق المملكة من عدة مقاولين لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية حسب العقود المبرمة بينهم وبين الوزارة وهذه المشاريع يتم إعادة طرحها بحسب المناقصات الحكومية.