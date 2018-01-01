ختام بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج

ماجد محمد(صدى):

ودعت الرياض اليوم الإثنين، أكثر من 400 ضيف حلوا طيلة ثمانية أيام ضيوفاً عليها حضروا من 90 دولة من مختلف قارات العالم ما بين لاعبين ولاعبات وحكام وإداريين وفنيين ومراقبين وإعلاميين للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، وحضور منافساتها والتي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج خلال الفترة من 24 حتى 30 ديسمبر 2017 المنصرم في مركز ابكس للمؤتمرات والمعارض.

تنافس اللاعبون واللاعبان الـ 247 في منافسات الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف وسط حضور ومشاركة لافته للاعبي ولاعبات المنتخب السعودي للشطرنج، بعدما دشن معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ البطولة في حفل افتتاح أقيم في حضور رئيس الاتحاد الدولي بالإنابة، السيد جورجيو سماكرو بلس ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلطان بن خليفة.

واحتدمت المنافسات بين عدد كبير من اللاعبين واللاعبات خصوصاً المصنفين، كالنرويجي ماغنوسكارلسن والروسيان كارياكين سيرجي وفيدوساف فلاديمير والهندي أناندفنسيوانتان، وذلك وسط متابعة واهتمام وحضور إعلامي محلي ودولي كبير تتقدمهم قنوات العربية وMBC وشبكة الـ CNN بالإضافة إلى صحف محلية وأجنبية من عدة دول ووكالات أنباء مختلفة.

هذه البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بالمملكة في رياضة الشطرنج، كانت فريدة ومتميزة عن سابقاتها من بطولات في هذه الرياضة العريقة، حيث حملت أسم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وحظيت باهتمام رفيع وبالغ من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ منذ أن أبرم في منتصف أكتوبر الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، السيد جيوفريبورغ في العاصمة البريطانية لندن، إذ خصص للبطولة التي شارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين المصنفين الأوائل بالعالم جوائز مالية بلغت مليوني دولار لأول مرة في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للشطرنج.