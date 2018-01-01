صحفي إيراني أشعل الثورة الشعبية من خارج البلاد

طهران(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، إن هناك قناة ساعدت على تطبيق الرسائل الإلكترونية التي يديرها أحد الصحفيين في منفى خارج البلاد في زيادة حماسة بعض الذين نزلوا إلى الشوارع للتنديد بنهب ثروات الملالي، وذلك عقب تعطيل استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، من بينها موقع ” التليجرام ” ، وهو الأكثر شعبية في إيران.

وأشارت، إلى أن إدارة تليجرام أغلقت قناة يديرها ” روح الله زام ” بعد أن اشتكت السلطات الإيرانية من أنها تحرض على العنف، وذلك قبل ساعات فقط من إغلاق الحكومة للتطبيق بالكامل يوم الأحد، إلا أن ذلك لم يمنع زام من ممارسة دعمه للثورة الإيرانية، عن طريق إطلاق قنوات جديدة لنشر رسائل حول الاحتجاجات القادمة ومشاركة مقاطع الفيديو من المظاهرات.

ويستخدم التطبيق الروسي للرسائل ما يزيد على 40 مليون شخص في إيران، وهو 50% تقريبًا من إجمالي المستخدمين الدوليين للتطبيق بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي دفع الملالي لإغلاق المنصة التقنية، والتي استخدمها المتظاهرون والنشطاء على حد سواء من أجل نشر مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالأحداث أولاً بأول.