” سياحة الطائف ” تشن جولة رقابية لتفقد المنشآت المخالفة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ، من ضبط 61 منشأة إيواء سياحي مخالفة ، بالإضافة إلى مباشرة 32 شكوى تم استقبالها من الأهالي والزوار للتعامل معها وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات .

ومن جانبه أشار الدكتور علي آل زايد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ، إلى أن الهدف من هذه الجولات الرقابية التي تشنها الفرق الرقابية هو ضمان جودة مستوى الخدمات المقدمة للسياح .

وأوضح ” آل زايد ” أن هذه الجولات بدأت بتفقد 85 منشاة سياحية ، بالإضافة إلى 29 وكالة سفر وسياحة ، حيث أسفرت هذه الحملات عن تسليم 202 قرار للمخالفين تتضمن عقوبات وجزاءات مختلفة وإنذارات نهائية .