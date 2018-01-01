أبرز 24 تصريحًا لـ ” آل الشيخ ” لقناة ” صدى البلد ” المصرية

طلال الغامدي(صدى):

استضافت في قناة ” صدى البلد ” المصرية، رئيس هيئة الرياضة، تركى آل الشيخ، وذلك عقب إعلان النادي الأهلي عن تنصيبه رئيسًا شرفيًا، نظرًا لإسهاماته في مشروع استاد الأهلي.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، أبرز 24 تصريحًا لرئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، خلال اللقاء والتي جاءت كالآتي:

نقلت تعازي سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للرئيس السيسي والشعب المصري في حادث حلوان.

تعلمنا الحماس من مدرسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا جئت من خلفية رياضية.

توجيهات ولي العهد وراء التحرك لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، ورئيس الفيفا ورئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الاتحاد الآسيوي، ساهموا في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

لم أجد صعوبة في رفع الإيقاف وهذه هدية متواضعة لأمير الكويت، ونسعى لعودة الرياضة السعودية للريادة على كافة المستويات.

ذهلت من اهتمام الرئيس السيسي ودرايته بكل صغيرة وكبيرة، وسعدت بمقابلته.

مشاركتنا في رفع الحظر عن الملاعب العراقية واجب نحو بلد شقيق، وقرار اللعب في العراق هدفه عودته لحضنه العربي، وسنواجه الأندية العراقية آسيويًا وعربيًا على ملاعبها.

ما حدث مع الأهلي واجب علينا والاستثمار في مصر مضمون ومشجع، ومصر والسعودية جناحا الأمة العربية، وهناك توجهات دائمة لنا من القيادة الرشيدة بخصوص مصر.

نجاح فكرة الاستثمار في مصر مقدمة سيتم تكرارها في دول عربية أخرى، بوجود مستثمرين عرب، مثلما هنا مستثمرون من السعودية والإمارات ومصر، وثقتنا في الخطيب وإدارته شجعتنا على مشروع القرن.

أمتلك فريق عمل متميزًا وأنام 4 ساعات فقط في اليوم، ومتوقف حاليًا عن كتابة الشعر بسبب ضغوط العمل، وحريص على التواصل مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم نُحقق الطموح المطلوب في اللجنة الأولمبية السعودية، وتواصلت مع المصري هاني أبو ريدة والجزائري محمد روراوة، من أجل إحياء دوري أبطال العرب مرة أخرى.

نتواصل مع الفيفا لمشاركة بطل دوري أبطال العرب في مونديال الأندية، وضاعفنا جوائز البطولة العربية لجذب الأندية الكبرى، وخاطبنا الفيفا حتى تكون البطولة العربية معتمدة لديه بشكل رسمي.

نأمل بمشاركة بطل العرب في مونديال الأندية بدولة الإمارات في النسختين القادمتين، ولو تنازل مسؤولو دولة الإمارات عن مشاركة بطل الدوري لمصلحة بطل العرب سنكون شاكرين لهم، ونسعى مع مصر والإمارات والأردن لدعم الدول العربية التي تشهد بعض المشاكل.

معاناة إسبانيا من الإرهاب شجع أتلتيكو مدريد على الحضور في وقت صعب، وخوض مباراة السلام ضد الإرهاب أمام الأهلي المصري بمشاركة النجوم العربية، وهذه المباراة شجعت المسؤولين على عودة الجماهير للملاعب المصرية.

أخذنا الضوء الأخضر لتنفيذ استثمارات جديدة في الزمالك أيضًا، ولكن بعد ما نرى ما سيحدث مع الأهلي، وأخشى التأخير في تنفيذ مشروع الأهلي الجديد، لأنه سيؤثر على المكاسب المادية.

نجاح مشروع ادعم ناديك خالف كل التوقعات، وحوالي 70 ألفًا شاركوا في المشروع في 5 أيام فقط، والهلال ضمن دخل 9 ملايين ريال في السنة من المشروع.

وجود عصام الحضري ومصطفى فتحي في التعاون جلب الكثير من المشجعين المصريين، والأمر نفسه ينطبق على كهربا وشيكابالا وشيفو وحسام غالي.

عدد اللاعبين المصريين قابل للزيادة في الدوري السعودي للمحترفين، بتواجد عماد متعب كسابع اللاعبين، وهناك لاعب آخر ثامن نتوقع توقيعه لفريق سعودي بالفترة الشتوية.

تلقيت مطالبات بانضمام فهد المولد ونواف العابد لأندية مصرية، وعودة السوبر المصري السعودي سيكون بداية من الموسم القادم، وهناك تنسيق كامل بين الاتحادين المصري والسعودي.

مردود الاحتفال بتأهل السعودية لكأس العالم كان رائعًا، والاحتفال عكس قيمة وأهمية المنتخب السعودي، وكان في غاية الجمال.

مشاركات الأخضر الأخيرة في المونديال كانت متواضعة، وحصيلة المنتخب السعودي في المونديال لم تتخط النقطة الواحدة، وتجاوزنا للنقطة في مونديال روسيا سيكون أفضل من السابق.

طموحي بلوغ المنتخب السعودي دور الثمانية في كأس العالم 2018، وبلوغ الدور الثاني نجاح كبير والتأهل لربع النهائي سيكون تاريخيًا.

مجموعة السعودية ممتازة ومناسبة للغاية لنا، وهناك ندية بين المنتخبين السعودي والمصري، ونأمل بمفاجأة في روسيا في لقاء الافتتاح، مدرب الأخضر بيتزي وضع خطة إعداد طموحة استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

النسخة القادمة للبطولة العربية للأندية ستكون قوية وتُقام بنظام الدعوات بمشاركة 24 فريقًا هي الأشهر عربيًا، والدول العربية الكبرة تُشارك بفريقين في البطولة الجديدة، والنقل التلفزيوني للبطولة سيكون غير مسبوق.

البطولة العربية ستُقام بنظام الذهاب والإياب ورعاة من أجل النقل والإقامة المجانية للأندية، ونعد بنسخة جديدة للبطولة العربية جوائز البطل فيها تتجاوز 4 ملايين دولار.