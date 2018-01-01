بالفيديو.. هجوم عناصر الحرس الثوري على المتظاهرين في ” سنندج “

طهران(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الإثنين، أن عناصر الحرس الثوري الإيراني هاجمت المتظاهرين بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان.

واستمرت المواجهات مع قوات مكافحة الشغب في مدينة أردبيل، ورفع المواطنون شعار ” ليطلق السجين السياسي ” واشتبكوا مع عناصر حرس مكافحة الشغب في مدينة سنندج.

كما أدى هجوم عناصر النظام في مدينة خرم دره على المتظاهرين إلى مواجهات وألقت مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المواطنين، فيما اعتدت قوات الأمن على المتظاهرين بالضرب المبرح بالهراوات في مدينة بهشهر.