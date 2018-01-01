بالفيديو.. هجوم عناصر الحرس الثوري على المتظاهرين في ” سنندج “
أفادت مصادر، اليوم الإثنين، أن عناصر الحرس الثوري الإيراني هاجمت المتظاهرين بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان.
واستمرت المواجهات مع قوات مكافحة الشغب في مدينة أردبيل، ورفع المواطنون شعار ” ليطلق السجين السياسي ” واشتبكوا مع عناصر حرس مكافحة الشغب في مدينة سنندج.
كما أدى هجوم عناصر النظام في مدينة خرم دره على المتظاهرين إلى مواجهات وألقت مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المواطنين، فيما اعتدت قوات الأمن على المتظاهرين بالضرب المبرح بالهراوات في مدينة بهشهر.
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_ايران .. هجوم عناصر #الحرس_الثوري على المتظاهرين في مدينة #سنندج . #همسايه #إيران_تنتفض #آزادى_ايران #كرمانشاه #آزادى_يزد #يزد #قوتشان #خراسان #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #اراک #بيكارى pic.twitter.com/PgBVpn3qwP
— همسايه (@Hmsayh) ١ يناير، ٢٠١٨
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