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  • نشر : منذ 23 دقيقة
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  • حوادث

وفاة قائد مركبة إثر اصطدامه بشاحنة في الطائف

وفاة قائد مركبة إثر اصطدامه بشاحنة في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض قائد مركبة لحادث على طريق الطائف المتجه إلى ميسان اليوم الإثنين ، بسبب اصطدام مركبته بشاحنة .

وباشرت الجهات المختصة الحادث للتحقيق في أسبابه ، حيث اتضح أن انشغال السائق بغير الطريق بالإضافة إلى سرعته التي تجاوزت الحد المسموح به هما أسباب وقوع حادث الاصطدام .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40909 ] نشر منذ 18 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ان كان مسلم ,,

,, الحذر الحذر وقت القياده ,, هداكم الله ,,

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