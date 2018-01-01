وفاة قائد مركبة إثر اصطدامه بشاحنة في الطائف
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض قائد مركبة لحادث على طريق الطائف المتجه إلى ميسان اليوم الإثنين ، بسبب اصطدام مركبته بشاحنة .
وباشرت الجهات المختصة الحادث للتحقيق في أسبابه ، حيث اتضح أن انشغال السائق بغير الطريق بالإضافة إلى سرعته التي تجاوزت الحد المسموح به هما أسباب وقوع حادث الاصطدام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40909 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ان كان مسلم ,,
,, الحذر الحذر وقت القياده ,, هداكم الله ,,