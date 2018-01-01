وفاة قائد مركبة إثر اصطدامه بشاحنة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض قائد مركبة لحادث على طريق الطائف المتجه إلى ميسان اليوم الإثنين ، بسبب اصطدام مركبته بشاحنة .

وباشرت الجهات المختصة الحادث للتحقيق في أسبابه ، حيث اتضح أن انشغال السائق بغير الطريق بالإضافة إلى سرعته التي تجاوزت الحد المسموح به هما أسباب وقوع حادث الاصطدام .