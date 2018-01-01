” العمل ” : لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل
شدد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، على ضرورة ملاحقة كل أم أو أب يستغل أطفاله للتكسب المادي أو الشهرة.
وطالب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإبلاغ عن أي استغلال للطفل أو الطفلة بغرض التكسب أو الشهرة من خلال الرقم ” 1919 ” .
وقال إنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لاستدعاء بعض أولياء الأمور الذين يظهر أطفالهم في مواد إعلامية تحرمهم من الطفولة مضيفًا: لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل .
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