” العمل ” : لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل

علي القحطاني(صدى):

شدد متحدث وزارة ‫العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، على ضرورة ملاحقة كل أم أو أب يستغل أطفاله للتكسب المادي أو الشهرة.

وطالب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ‏الإبلاغ عن أي استغلال للطفل أو الطفلة بغرض التكسب أو الشهرة من خلال الرقم ” 1919 ” .

وقال إنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لاستدعاء بعض أولياء الأمور الذين يظهر أطفالهم في مواد إعلامية تحرمهم من الطفولة مضيفًا: لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل .