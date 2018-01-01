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” العمل ” : لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل

” العمل ” : لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل
علي القحطاني(صدى):

شدد متحدث وزارة ‫العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، على ضرورة ملاحقة كل أم أو أب يستغل أطفاله للتكسب المادي أو الشهرة.

وطالب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ‏الإبلاغ عن أي استغلال للطفل أو الطفلة بغرض التكسب أو الشهرة من خلال الرقم ” 1919 ” .

وقال إنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لاستدعاء بعض أولياء الأمور الذين يظهر أطفالهم في مواد إعلامية تحرمهم من الطفولة مضيفًا: لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل .

 


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