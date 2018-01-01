الهلال الأحمر بجدة ينقل مريضة بالسمنة تزن 250 كجم إلي المستشفى

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغًا من مقيمة عن رغبتها بالمساعدة لنقل والدتها المريضة بالسمنة تزن 250 كجم بجدة من منزلها إلى المستشفى.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع البلاغ وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بلاغ من مقيمة عن رغبتها بالمساعدة لنقل والدتها المريضة بالسمنة تزن (٢٥٠) كجم بجدة من منزلها إلى المستشفى، باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها ” .