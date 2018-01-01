وصول جثمان الشهيد النقيب المهيدب إلي الرياض

علي القحطاني(صدى):

يصل جثمان الشهيد النقيب بدر بن عبدالله بن صالح المهيدب، اليوم الإثنين، إلي الرياض، ويستقبله والده وأشقاؤه المعزين.

وكان النقيب المهيدب، استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، وسيصلى عليه غداً الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين -طريق الملك فهد- بمدينة الرياض ، ويستقبل والده وأشقاؤه المعزين في المقبرة.

يذكر أن الشهيد رحمه الله عمل في القصيم وخميس مشيط وشرورة ثم بعدها مشاركا في عاصفة الحزم حيث تم توجيهه مع زملائه إلى قطاع الخوبة.

وكان قائداً لمجموعته بكل بسالة وشجاعة، صامداً حتى استشهد جاهراً بالشهادة التي كان يتمناها رحمه الله بعد أن ألحقوا بالعدو ضربات موجعة.