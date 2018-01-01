توشح جثمان الشهيد ” الموكلي ” بعلم المملكة أثناء تشييعه مكشوف الوجه

عادل الحربي(صدى):

شيع المئات، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد العريف ماجد بن موسى موكلي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي، حيث توشح بعلم المملكة أثناء تشييعه مكشوف الوجه.

وأدى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد علي بن حسين عقيل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع أبو السلع بمحافظة صبيا، صلاة الميت عليه، وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.