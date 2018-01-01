نجاح الثورة الإيرانية يكتمل بانضمام قوات الجيش لصفوف المتظاهرين
بعد مرور أيام على اندلاع تظاهرات الشعب الإيراني ضد نظام ” الملالي ” الإرهابي ، باتت تطورات المشهد السياسي بطهران تزداد يوميًا بعد يوم لتؤكد لنا حقيقة انتهاء عصر قيادات الإرهاب المتمثلة في روحاني وخامنئي ومن يتبعهما .
وبالنظر للمشهد الإيراني من زاوية خارجية قد يتضح لنا أن المواجهات التي يعلنها الإيرانيون ضد النظام ، والضغط الدولي الذي اشتدت حدته منذ بدء الثورة على نظام ” الملالي ” هم أبرز ما يمكن أن يحقق انهيار القيادة الإرهابية التي تشبثت في زمام السلطة لنهب ثروات الشعب منذ 2013 وحتى اليوم .
وبانتقال الثوار إلى منزل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في شارع باستور للتظاهر أمامه مطالبين بحقوقهم ، وصولًا إلى حرق المتظاهرين لبنوك ومنشآت حكومية بالدولة ، وانتهاءاً بإعلان القيادة الإيرانية لاستسلامها بشكل غير مباشر في محاولة لاستعادة الشعب في صفوفها ، عندما حاول الرئيس الفاسد روحاني امتصاص حالة الغضب السائدة في شوارع البلاد يوم أمس الأحد بتقديمه وعودًا بالاستماع لمطالب الشعب ، والتي دهس عليها الثوار في المقابل بأحذيتهم دون تأثر.
إلا أن نقطة فارقة جديدة وغير متوقعة سجلت اليوم لصالح الشعب الإيراني المنتفض ، عندما فاجأت عناصر عديدة من قوات الجيش الإيراني النظام الفاسد اليوم الإثنين بإعلانهم الانضمام لصفوف المتظاهرين ، حيث وجهت قيادات عسكرية تحذيرًا شديد اللهجة للحرس الثوري الإرهابي بعدم التعرض للمواطنين والتدخل ضد صالحهم ، وإلا يقدم الجيش على محاربتهم للوقوف بجانب الشعب وحمايته .
ولأن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح رادع للرأي العام في كافة دول العالم، توجه أحد عناصر الجيش الإيراني بإعلان انضمامه لصفوف اليمنيين عبر مقطع فيديو ، كنوع من الحرص على بث الطمأنينة في نفوس الإيرانيين وتشجيعهم على الاستمرار في مواجهة الخلايا السرطانية التي كادت تدمر الدولة بفسادها الإرهابي .
🔴 تطور هام في ثورة #الشعب_الإيراني_المظلوم
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انشقاق اعداد كبيرة من عناصر #الجيش_الإيراني و انضمامهم إلى المتظاهرين وقيادات عسكرية منشقة من الجيش الايراني تحذر #الحرس_الثوري_الإرهابي بعدم التدخل ضد #الشعب_الايراني وإذا اقدم على اي خطوه فأن الجيش سيقف مع الشعب لحمايته. pic.twitter.com/eq7csZ7R3Z
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) January 1, 2018
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