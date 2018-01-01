ضبط وافدين سرق 100 ألف ريال في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من ضبط وافدين يحملون الجنسية الإفريقية، ترصدا لأحد الأشخاص عقب خروجه من البنك وسلبا 100 ألف ريال كانت بحوزته.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، تمكن البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بشخصين من الجنسية الإفريقية يقيمان بالبلاد بطريقة غير نظامية، وذلك بتهمة التورط بسرقة مبلغ مائة ألف ريال من أحد عملاء البنوك بعد متابعته أثناء خروجه من البنك واتجاهه لمقر عمله حيث قام بوضع المبلغ بداخل سيارته.

وأضاف ” القرشي ” ، أن المتهمين تمكنا من كسر زجاج السيارة وسرقته، حيث تم ضبطهما بمحافظة جدة بوقت قياسي، وجرى إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص .