فيصل المرمضي: لا تراجع عن إسقاط النظام الإيراني القمعي

طهران(صدى):

أكد أمين عام مواجهة عدوان النظام الإيراني فيصل المرمضي، أن النظام الإيراني يعتمد على الميليشيات والمرتزقة ووزيرة البيئة من مقتحمي السفارة الأمريكية في عام 1979.

وأضاف فيصل المرمضي عبر قناة الإخبارية اليوم الإثنين، أن ” الرئيس السابق أحمدي نجاد كان من مقتحمي السفارة الأمريكية في عام 1979 ” .

وتابع: أن ” الحرس الثوري يستعد لتجييش المرتزقة والمجرمين لكبح جماح ومواجهة الثوار كما حدث في ثورة 2009 ” ، مشيرًا إلي أنه ” بسقوط قتلى ودخول الثورة مرحلة الدم فلا مجال للرجعة عن سقوط النظام الإيراني القمعي ” .