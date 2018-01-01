حرب شرسة يشنها ليفربول على نايكي بسبب ” كوتينيو “

نواف السالم(صدى):

شن نادي ليفربول الإنجليزي حرب شرسة ضد شركة ” نايكي ” للملابس الرياضية ، بعدما أعلنت شركة الملابس أن نجم الريدز فيليب كوتينيو انتقل رسميًا إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني .

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فمن المتوقع أن يطالب ليفربول بتعويض مادي كبير من ” نايكي ” بسبب إثارتها للبلبلة وترويجها للشائعات دون احترام لسرية الصفقة التي قامت بإعلانها بشكل خاطئ عبر موقعها الرسمي.

يذكر أن برشلونة كان يسعى للتعاقد مسبقًا مع ” كوتينيو ” في الانتقالات الصيفية لعام 2017 إلا أن ليفربول رفض التفريط في اللاعب.