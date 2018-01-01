وظائف شاغرة في زين السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والمدينة المنورة ” .

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل تدريب المبيعات ” المدينة ” ، مسؤول خدمات الموارد البشرية بالغربية ” جدة ” ، ومحلل إدارة العمليات والجودة ” الرياض ” .

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2018م من هنا .