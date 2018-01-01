وظائف شاغرة في زين السعودية
أطلقت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والمدينة المنورة ” .
وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل تدريب المبيعات ” المدينة ” ، مسؤول خدمات الموارد البشرية بالغربية ” جدة ” ، ومحلل إدارة العمليات والجودة ” الرياض ” .
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2018م من هنا .
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