النيابة العامة توضح مفهوم جرائم التزوير للمواطنين

حمود العنزي(صدى):

أوضحت النيابة العامة مفهوم مصطلح التزوير في النظام الجزائي لجرائمه ، اليوم الإثنين ، مشيرة إلى أنه يمثل كل تغيير للحقائق بطرق غير مشروعة .

ولفتت النيابة العامة إلى الطرق المستخدمة في التزوير عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير ، حدث بسوء نية قصدًا لاستعماله فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامة أو طابع ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ” .