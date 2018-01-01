البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران فورًا

المنامة(صدى):

طالبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، مواطنيها المتواجدين في إيران بمغادرتها فورا، كما دعت البحرينيين إلى عدم السفر إلى إيران، وذلك نظرًا للأحداث التي تشهدها البلاد.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن ” نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها إيران، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين المتواجدين حاليا في إيران المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر ” .