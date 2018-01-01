  • الإثنين 1

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي

بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي

بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي
تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية رعشة التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب أحمد بن محمد أحمد غازي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *