بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي

تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية رعشة التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب أحمد بن محمد أحمد غازي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.