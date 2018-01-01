بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي
أدى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية رعشة التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب أحمد بن محمد أحمد غازي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.
كما نقل تعازي سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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