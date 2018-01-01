مركز التنمية الأسرية يخصص هاتفًا للاستشارات المدرسية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية عن إطلاقها لفرع مركز التنمية الأسرية يوم أمس الأحد ، من خلال شراكتها مع وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب تعليم شرق الدمام ، ببرنامج الاستشارات الهاتفية الأسرة والمدرسة ، وذلك طوال مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول .

ومن جانبه ، أشار الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان ، إلى أن الجمعية حرصت على إقامة هذا البرنامج لدعم أبناء المجتمع وأسرهم بالشرقية ، بما يحقق أهداف الجمعية المتعلقة بالتنمية المجتمعية والاهتمام بالأسرة والأبناء ، لافتًا إلى أن الجمعية حرصت على اختيار هذه الفترة المتزامنة مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ، نظرًا لأهمية هذه الفترة للأسرة والأبناء وحاجتهم في هذه الفترة لمن يقدم لهم الاستشارة والنصائح من ذوي الخبرة .

وفي سياق متصل ، أوضح أحمد الديرويش مدير مركز التنمية الأسرية بالدمام ، أن مجال الاستشارات يتضمن استشارات متعلقة بقلق الاختبارات ، وعادات الاستذكار الجيد ، ومشكلات فرط الحركة وتشتت الانتباه ، بالإضافة إلى أساليب لتعديل السلوك وقلق الرفض المدرسي ، وفن التعامل مع المراهقين .

ونوه ” الديريوش ” إلى أن المركز يستهدف من خلال هذا البرنامج المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات ، حيث يتم توزيع بروشورات إعلانية للبرنامج على المدارس ، مضيفًا أن المركز خصص رقم920005205 للإجابة على الاستشارات بسرية تامة بدءاً من 3 ديسمبر وحتى 10 يناير المقبل من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ضهرًا .