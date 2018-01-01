جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، اليوم الإثنين، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 جمادى الأولى 1439هـ.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيك ثان (للنساء).

– مساعد إداري ثالث (للنساء).

– مصمم جرافيك ثان.

– مساعد إداري ثان.

وأشارت الجامعة إلى معرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، والتقديم على الرابط التالي هنا .