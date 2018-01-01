زين الدين زيدان: أتمنى الاستمرار في العمل باجتهاد هذا العام

نواف السالم(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني، إن أمنيته في العام الجديد هي الاستمرار في العمل بهذه الطريقة، متوقعًا أن يكون عام 2018 عامًا طويلًا ومعقدًا.

وأعرب المدير الفني، عن رضاه عما حققه مع الفريق، حيث نجح في الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم، قائلًا : يجب الاستمرار في العمل بجدية ونحاول الفوز بما أضعناه”.

وأضاف : أريد أن أشكر جميع مشجعي ريال مدريد الذين هم دائمًا وراء الفريق ويساندونه ويدعمونه. أطلب منكم أن تستمروا بهذه الطريقة؛ لأننا بحاجة لكم، وأتمنى لكم أفضل الأمنيات في 2018.