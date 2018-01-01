بالفيديو.. متظاهرو الأحواز يحاصرون قوات الأمن الإيراني
حاصرت جموع المتظاهرين، اليوم الإثنين، قوات الأمن الإيراني في ” الأحواز ” أثناء محاولة اعتقال بعض المشاركين خلال المظاهرة.
يذكر أن المظاهرات اندلعت في المدن الإيرانية، بعد أن شهدت الأسواق غلاء غير مسبوق خصوصا في المواد الغذائية مثل البيض، هذا بالإضافة إلى مشاكل مثل الفساد والبطالة حيث أخفق الرئيس روحاني بالتصدي لها أو التقليل من حدتها.
عاجل من الأحواز
جموع المتظاهرين يقوموا بمحاصرة رجال أمن حاولوا اعتقال بعض المشاركين في المظاهرة #تظاهرات_مردمی #تظاهرات_سرارى pic.twitter.com/QQxVJRpTrS
— Mohammed Alsulami (@mohalsulami) ١ يناير، ٢٠١٨
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