بالفيديو.. متظاهرو الأحواز يحاصرون قوات الأمن الإيراني

طهران(صدى):

حاصرت جموع المتظاهرين، اليوم الإثنين، قوات الأمن الإيراني في ” الأحواز ” أثناء محاولة اعتقال بعض المشاركين خلال المظاهرة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت في المدن الإيرانية، بعد أن شهدت الأسواق غلاء غير مسبوق خصوصا في المواد الغذائية مثل البيض، هذا بالإضافة إلى مشاكل مثل الفساد والبطالة حيث أخفق الرئيس روحاني بالتصدي لها أو التقليل من حدتها.