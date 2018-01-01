قناع بسيط يخلصك من حب الشباب

أماني الغامدي(صدى):

في ظل تأثير حب الشباب المضر بالبشرة، مما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي ، تقدم الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية، قناع الطمي المغربي الذي يخلّصك من حبّ الشباب.

المكونات:

– ملعقة كبيرة طمي مغربي.

– ملعقة كبيرة من خلّ تفاح.

الطريقة:

تحضّر المكونات وتخلط جيداً مع بعضها حتى يصبح المزيج متجانساً، ثمّ يفرد القناع على البشرة في حركات دائرية، ثم يترك على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفف ويرطّب، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.