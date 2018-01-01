بالصور.. أمير الشمالية يواصل جولاته التفقدية بزيارة مركز لينه والقرى والهجر وشيوخ القبائل

خالد الضبيبي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بزيارة تفقدية لمراكز وهجر وقرى محافظة رفحاء, وذلك ضمن زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة عدد من مشايخ القبائل بالمحافظة في منازلهم، الذين أعربوا عن شكرهم لسموه على زيارته لهم، مؤكدين أن هذا الزيارة تدل على ما يميز شعب هذا البلد من تلاحم وتكاتف مع ولاة الأمر- حفظهم الله – وشملت زيارة سموه قرية الجبهان ، وقرية زبالا ، ومركز إمارة لينه ، وقريةابن شريم ، ومدينة طلعة التمياط ، وقرية ابن سوقي ،وقرية ابن عجل ، ومركز رغوه , وقرية العجرمية .

والتقى في جميع الزيارات بالمواطنين والمسؤولين ، حيث استقبل عددًا من المواطنين والمراجعين ، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأفتتح مشروع تنقية المياه بمركز لينه مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة تنفيذ واستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بما يحقق الصالح العام، منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

ووقف أمير منطقة الحدود الشمالية على قصر الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في مركز إمارة لينه ويتوسط القصر القرية وجرى إنشاؤه بعد توحيد المملكة عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًا للأمارة، وهو من المواقع التاريخية البارزة في محافظة رفحاء حيث لايزال شامخًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم.

وقام سموه بتفقد آثار بركة الثليماء ، وهي من النماذج المثالية على درب زبيدة, الذي يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الإسلام، مشدداً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية السياحية، مع إيجاد مسارات سياحية في المنطقة تخدم التنمية السياحية، وإيجاد فرص وظيفية واستثمارية جديدة تسهم في دعم الحراك الاقتصادي في الحدود الشمالية.

وتفقد قرية زبالا التاريخية, مؤكداً ضرورة العناية بمدينة زبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها، كذلك أهمية تدريب المشاركين من أهالي المدينة الأثرية، على أهم أساليب المحافظة على مقتنيات هذا الموقع التاريخي، والعناية أيضا بأعمال الترميم الأثري.