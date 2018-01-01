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قائد سيارة يحاول دهس رواد صالة رقص بألمانيا

قائد سيارة يحاول دهس رواد صالة رقص بألمانيا
برلين(صدى):

شرع قائد سيارة مجهول الهوية في دهس رواد وحراس صالة رقص وسط مدينة دوسلدورف الألمانية في صباح اليوم الإثنين ، مما أسفر عن إصابة رجل بجروح بالغة أدت لوصوله إلى المستشفى في حالة خطرة .

ومن جانبها ، بدأت الشرطة في إجراء تحرياتها حول الواقعة ملقية على عاتق السائق تهمة الشروع في القتل ، بعدما أكد الشهود أن السائق كان يتعمد دهس الأفراد .

وأوضح المتحدث باسم الشركة أنه من المتوقع أن يكون الجاني يفعل ذلك انتقامًا من الموجودين في صالة الرقص بعدما تشاجر معهم على الأرجح ، ولا تزال الشرطة تجري تحرياتها للوصول إلى الجاني الذي اختفى على الفور .


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