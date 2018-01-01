المعارضة القطرية تعلن تؤيدها لإسقاط نظام الملالي

طلال الضوي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، تؤيده لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه إسقاط نظام الملالي واذنابهم في المنطقة.

وقال خالد الهيل عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اؤيد كلام ترامب بخصوص وجوب التغيير في ايران، فعلا يجب إسقاط نظام الملالي واذنابهم في المنطقة واولهم النظام القطري الحالي “.

وأضاف المتحدث، أن ” سقوط تنظيم الحمدين سيضعف الإيرانيين في المنطقة فقطر هي العميل الاول لطهران وتتعاون معهم استخباراتيا وعسكريا ولوجستيا، يعني سرطان يجب اجتثاثه من الجسد العربي ” .