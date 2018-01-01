مدافع ليفربول يواجه السجن لمدة 5 أعوام

ماجد محمد(صدى):

قررت محكمة في كرواتيا محاكمة ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب شهادة الزور، في قضية فساد كروي، قد تبلغ عقوبتها 5 أعوام في السجن بكرواتيا.

و سيمثل ” لوفرين ” ، أمام المحكمة غدًا الثلاثاء، عقب مزاعم عن إدلائه بشهادة زور، في تحقيق عن الفساد في كرة القدم، حيث قال المدعي العام في كرواتيا إن لوفرين كذب تحت القسم، بخصوص موضوع انتقاله من نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى ليون الفرنسي في 2010.

ويعد انتقال لوفرين جزءًا من تحقيق مطول مع الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب ” زدرافكو ماميتش ” المتهم باختلاس 19 مليون دولار.