5 خطوات تجعلك أكثر صبرا في التعامل مع طفلك

نورة الشهري(صدى):

واحدة من أكثر المشكلات التي يواجهها الآباء والأمهات هذه الأيام، هي مشكلة نفاذ صبرهم في تعاملهم مع أطفالهم الصغار، الأمر الذي ينتج عنه كثير من التبعات والتداعيات التي عادة ما تخلق صدامات ومشكلات نفسية تتراكم وقد تتفاقم مع مرور الوقت.

ونقدم فيما يلي لكلّ أب وأم يعانون من تلك الإشكالية 5 نصائح، من شأنها أن تغير من واقع حياتهم الأسرية مع أطفالهم خلال عام 2018:

1- يتعين على كل أب وأم محاولة النظر إلى الأشياء من منظور أطفالهم، وذلك لتقريب المسافات بينهم ومحاولة فهم طريقة تفكير الطفل الصغير، ومن ثم التعامل معه وفق ذلك المنظور ومحاولة استيعاب أفكاره وتفهمها بصورة إيجابية بعيداً عن العصبية.

2- يجب بذل الجهد بشكل أكبر للإنصات للطفل والتقرب منه، وذلك بغية تجميع الأفكار ومحاولة تذويب أي سوء فهم قد يتولد عنه خلاف بشكل سريع، فلذلك مفعول السحر.

3- يجب التعامل مع مشكلات الطفل حسب أولوية الحل، دونما التفكير في حلها كلها في آن واحد.

4- يفضل التخطيط بشكل مسبق لكل التفاصيل المتعلقة بحياة الطفل وأنشطته اليومية المتنوعة.

5- لا يجب أنْ ينسى الأبوان أنّ جميعنا نخطئ، وأنّ تلك الأخطاء التي تصدر من الأطفال عادة ما تكون عفوية، وأنها لا تكون تحت أي حال من الأحوال مقصودة أو مدبرة.