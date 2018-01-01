” هاتف الأصبع ” .. يباع على الإنترنت وتهرب للمسجونين

لندن(صدى):

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن هناك هواتف مصغرة بحجم الأصبع تباع على موقع تجارة إلكترونية شهيرة، أصبحت تهرب إلى السجون.

وأوضحت أن ميزة هذه الهواتف الصغيرة في قدرتها على تخطي أجهزة كشف المعادن، التي يمر عبرها السجناء قبيل دخولهم إلى الزنازين.

ولفتت إلى أن هذه الهواتف موجودة على موقع التجارة الإلكتروني الشهير eBay، قائلة، إن بعضا منها ” صمم خصيصا للسجناء ” .

ويطلق على أحد هذه الهواتف اسم ” Beat the Boss ” ، في إشارة إلى خداع آلة الماسح الضوئي التي يمر من خلالها السجناء وتسمى Boss.

ويكلف الهاتف نحو 33 دولارا على الموقع، ويصل سعره داخل السجون إلى 270 دولارا أمريكيا.

ورغم الحملة التي تشنها السلطات لمنع استخدام الهاتف في السجون، فقد صادرت مصلحة السجون البريطانية 20 ألف هاتف صغير في 2016.