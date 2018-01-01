تركيب نقاط شحن المركبات الكهربائية في الإمارات وعمان

أبوظبي(صدى):

يجري حاليا تركيب نقاط شحن جديدة للمركبات الكهربائية في مناطق عديدة بالشرق الأوسط ومنها الامارات وعمان حيث سيتم إنشاء شبكة جديدة تضم أكثر من 18 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لتشغيل المركبات التي تشارك في حدث Electric Vehicle Road Trip (EVRT) Middle East لعام 2018.

وستشرف GreenParkin، الشريك الرسمى لـ EVRT، على بناء وتوريد المحطات بالاضافة الى البنية الاساسية الاخرى على طول الطريق الذى يبلغ طوله 2117 كيلومترا والذى سيجرى عليه الحدث بين 18 و 26 يناير. وستقام محطات الشحن الجديدة في مواقع في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بما في ذلك كراون بلازا جزيرة ياس، كراون بلازا صحار، كراون بلازا مسقط، انتركونتيننتال مسقط و إنتركونتيننتال الفجيرة. وستبقى قائمة بعد الحدث لتوسيع البنية التحتية الحالية للمركبات الكهربائية.

وقال سام علويي الرئيس التنفيذي لشركة GreenParking : ” تعتبر رحلة Electric Vehicle Road Trip Middle East خطوة مهمة نحو لجعل السيارات الصفرية الانبعاثات في مقدمة اهتمام الجمهور، وستساعد شبكة محطات الشحن الموسعة في عرض هذه السيارات الرائعة كبدائل مستدامة وعملية لمركبات البنزين ” .وأضاف أن السيارات الكهربائية “هي مستقبل النقل وستكون قريبا على كل الطرق الإماراتية ” .