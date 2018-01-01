إسرائيل: 12 اتهام للطفلة عهد التميمي

القدس(صدى):

وجهت النيابة العسكرية في محكمة الاحتلال الإسرائيلية 12 تهمة، ضد الطفلة عهد التميمي؛ منها الاعتداء على جنود وإعاقة عمل آخرين والمشاركة في أعمال عنف وتحريض آخرين للمشاركة فيها.

وقررت المحكمة تمديد اعتقالها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية ضدها. كما تم تقديم لائحة اتهام ضد والدتها ناريمان التميمي وتمديد اعتقالها أيضاً.

واشتهرت عهد التميمي – البالغة 16 عاماً – بمواجهتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتها، قرية النبي صالح، بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية منه.

وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة وقد وثقت ذلك بفيديو.