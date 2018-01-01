” كفاءة الطاقة ” والكلية التقنية يجتمعان لتعزيز مناهج الكلية في الحفاظ على الطاقة

سعيد العجل(صدى):

عقدت الكلية التقنية بالرياض اجتماعا تنسيقيا مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة تم من خلالها بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين، وتطوير التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والاستفادة من إمكانيات الكلية التقنية لدعم أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واستعراض الخطة التدريبية المقترحة في نفس المجال لمتدربي الكلية.

وصرح عميد الكلية التقنية بالرياض د. عبدالرحمن الغانم بأن التعاون الدائم والمستمر بين الكلية والقطاعات المتخصصة أمراً ضرورياً، حيث يعد التعاون مع كفاءة يسهم في ترشيد الاستهلاك للطاقة من خلال إدراج مواضيع ومحاور في المواد التدريبية كمرحلة أولى.

وأشار د.الغانم إلى البدء بدراسة إضافة مقرر مستقل خاص بكافة الطاقة ضمن الخطط التدريبية لتدريس اساسيات كفاءة الطاقة، وربط المقرر الجديد بأقسام الكلية كالكهرباء والميكانيكا والمعمارية مع توحيد المحتوى لجميع التخصصات ذات العلاقة.

وتم تشكيل لجنة علمية مشتركة لبناء محتوى المقرر الجديد لتغطية المتطلبات الأساسية لكفاءة الطاقة يشارك فيها أعضاء من أقسام الكلية الكهرباء والتبريد والتكييف وقسم التقنية المدينة والمعمارية والمحركات والمركبات. وبادر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتقديم برامج تدريبية بشهادات فنية معتمدة لتطوير وتأهيل الكادر التدريبي للمقرر الجديد