” مجلس علماء باكستان ” : نظام الملالي لا ينسجم مع رغبات الشعب الإيراني

إسلام آباد(صدى):

وصف مجلس علماء باكستان، نظام الملالي في إيران، بالمعادي للشعب الإيراني والسبب الوحيد في حرمانه من حقوقه الأساسية لأنه نظام اشتهر بالفساد المالي والإداري.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي أثناء ترأسه لاجتماع لرؤساء كبرى الجمعيات الإسلامية في باكستان بمدينة لاهور بشرق باكستان، إن ما يحدث في إيران حاليًا من احتجاجات هو في واقعه دليل واضح على أن نظام الملالي لا ينسجم مع رغبات وتوجهات الشعب الإيراني، وأنه نظام قد فرض نفسه بالقوة على الإيرانيين تحت شعارات دينية، ومن ثم تحول إلى نظام فاسد مصدر للإرهاب، ويسعى حاليًا لفرض نفسه على الدول المجاورة بالقوة، وهذا ما نشهده اليوم في اليمن وفي سوريا والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان وفي عدد من الدول الأخرى.

وأشار ” الأشرفي ” ، إلى أن ما دفع الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع العامة للاحتجاج ضد رموز نظام الملالي وفي مقدمتهم خامنئي وروحاني وحزب الله هي حياة المذلة التي يعاني منها الشعب الإيراني بسبب هذا النظام الفاسد.

وأضاف رئيس مجلس علماء باكستان، أنه لا يوجد لدى نظام الملالي وسفاراتهم العاملة في الخارج سوى تحريض العامة على الإرهاب والطائفية والتطرف، وهذا لا يخدم مصلحة الشعب الإيراني.