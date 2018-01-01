مصر: الحكم علي متهمي ” سفارة النيجر “

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة عسكرية مصرية اليوم الإثنين، بالإعدام لمتهم، والسجن المؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 8 فى قضية ” الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر ” في القاهرة، التي أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي في يوليو 2015.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 13 آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن ” المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد تنظيم داعش في قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة بالقوة ” .