مستشفى البكيرية تستخرج رصاصة بندقية من بطن طفل

سالم المطيري(صدى):

أستخرج الأطباء بمستشفى البكيرية العام، رصاصة لبندقية هوائية ، كان قد استقرت ببطن طفل، وإيقاف النزيف بإشراف أخصائي الجراحة الطبيب أحمد ابو زيد، حيث تماثل للشفاء ولله الحمد وغادر المستشفى وهو في أحسن حال.

وقالت وزارة الصحة في القصيم، إن قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل الطفل بعد إصابته بطلق من بندقية هوائية وبعد ‏عمل الفحوصات اللازمة والأشعة التي أثبتت وجود الرصاصة واجريت له عملية جراحية لاستخراجها بعد ان تسببت بثقب للأمعاء الدقيقة وتهتك للكبد ونزيف داخلي .